Уговаривал взять кредит, а после исчезал. Милиция устанавливает тех, кто пострадал от действий мошенника

Посмотрите на фото. Если Вы или Ваш знакомый стали жертвой обмана человека на фото, просьба обратиться в милицию по телефонам: +375-29-514-11-81(МТС) или 102. Фото: mvd.gov.by

Сперва задушевный разговор «за чарочкой», а после - предложение заработать по-быстрому. Подобная тактика мошенничества была избрана 26-летним жителем Витебска. Он ходил по дворам и искал граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Найдя таких, мужчина под различными предлогами втирался к ним в доверие, после чего он предлагал новому товарищу взять на себя телефон в рассрочку или что-нибудь еще из техники. При этом предприимчивый витеблянин обещал, что сам выплатит банковский долг, сообщают в МВД.

После того как техника была на руках, мошенник, естественно, исчезал. Милиция установила, что подобными махинациями он одного из «друзей» оставил с рассрочкой на 9000 рублей. На него житель областного центра успел оформить кредит, в который входили два айфона, три смарт-браслета и множество других гаджетов. Сейчас подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. МВД предполагает, что число обманутых действиями мошенника может быть большим. Если вы или ваш знакомый стали жертвой обмана человека на фото, просьба обратиться в милицию по телефонам: +375-29-514-11-81(МТС) или 102.

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