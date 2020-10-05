МИД Литвы об отзыве дипломатов: «Предложение услышали. Если скажут, что это не предложение, а требование, давайте подождем, как это будет выглядеть»

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс Фото: dw.com

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс прокомментировал вопрос отзыва части дипломатов. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

- Было выражено предложение об отзыве части дипломатов, мы его как предложение и услышали, - сказал Линас Линкявичюс. - Если скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, как это будет выглядеть.

Линас Линкявичюс говорит, что есть определенные процедуры, когда отзывают дипломатов.

- Обычно отправляется нота, где все четко излагается. Мы пока ничего не получили", - сказал в воскресенье глава литовского МИД.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2 октября пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что с 5 октября Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. То же самое официальный представитель ведомства предложил сделать Варшаве и Вильнюсу.

- Эти вынужденные меры приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси, - прокомментировал решение МИДа Глаз.

Белорусский МИД порекомендовал Польше сократить почти в три раза (с 50 до 18) количество дипломатов и Литве - с 25 до 14 человек.