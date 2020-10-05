Лукашенко планирует «взяться» за грузопоток из Латвии и Литвы

Лукашенко заинтересовался грузопотоком через Латвию и Литву. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 5 октября встретился во Дворце Независимости с главой Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. На встрече обсудили переориентацию белорусских грузов. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко, в частности, интересовала ситуация на границах с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной.

- Особый акцент я хотел был сделать на Литву и Латвию. По той информации, которую вы мне докладываете, 40% грузовиков везут грузы в Беларусь. И они идут именно из Литвы и Латвии. Это же огромный объем. Если мы сейчас возьмемся за этот поток, логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть, - рассказал глава государства.

И добавил, что также на данном этапе Беларусь и Россия ведут переговоры о переориентации белорусских грузов, в числе которых калийный удобрения, нефтепродукты и другие товары с балтийского направления на порт Усть-Луга.

- Хотелось бы поинтересоваться у вас (главе ГТК. - Ред.), как в Таможенном комитете видят переориентацию грузов? И вдобавок к этому - наши логистические центры. Они у нас мощные. И очень многие услуги, в том числе и для наших лиц, которые осуществляют хозяйственную деятельность, и для субъектов стран ЕАСЭ, оказываются в Литве. Но мне доложили, что данные услуги мы можем оказывать этим перевозчикам и в Беларуси. Каким вы видите решение подобной проблемы? - поинтересовался Лукашенко.

Глава ГТК Юрий Сенько начал свой доклад со статистки по внешней торговле.

- За период с января по август 2020 года через белорусскую границу со странами Польши, Балтии и Украины пересекло 71 миллионов тонн товара. Это на 15% меньше, чем за такой же период 2019 года. На это повлияла Россия в том числе, которая снизила объем нефтепродуктов на 30%, которые были реализованы для стран Западной Европы. Что касается нашего уменьшения экспорта и импорта, то оно снизилось лишь на 10%. И это в основном относится к железнодорожному транспорту. На автомобильных пунктах пропуска ситуация фактически никак не отразилась. Лишь только в начале пандемии коронавируса, когда мы наблюдали общее снижение покупательской активности. И это было заметно как в Европе, так и в странах ЕАЭС. Но все потоки на данный момент уже восстанавливаются, - отметил глава ГТК.