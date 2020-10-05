В Минздраве рассказали о самочувствии добровольцев, которых привили от коронавируса

В Беларуси начали прививать добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса Фото носит иллюстративный характер Фото: Павел МАРТИНЧИК

С начала октября в Беларуси начали прививать добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На прошлой неделе вакцинировали двух первых добровольцев.

- Все чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано, - сказал о состоянии привитых добровольцев главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, его цитирует БелТА.

По словам Тарасенко, желающих привиться было достаточно. Корреспондент "Комсомолки" тоже записалась добровольцем. В конце сентября ей сказали, что желающих уже больше чем нужно.

- Здесь отбор строгий, - объяснил Тарасенко. - Люди должны быть совершенно здоровы, для того чтобы оценить степень эффективности данной вакцины для принятия дальнейшего решения. На сегодняшний день отобрано 100 добровольцев.

Прогнозировать, когда начнут массово прививать от коронавируса, сказать сложно.

- Как только вакцина появится, конечно же, в первую очередь будет вакцинироваться население, имеющее наиболее вероятный риск как по заболеваемости COVID-19, так и по осложнениям от данной инфекции, - добавил Александр Тарасенко.