МВД: В Беларуси на акциях протеста, которые прошли 4 октября, были задержаны 317 человек. Судить будут 258

В акциях протеста в Минске, по информации МВД, приняли участие около 10 тысяч человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали, что 4 октября, в воскресенье, в Беларуси на акциях протеста были задержаны 317 человек, из которых 258 будут судить. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова рассказала, что 4 октября по всей стране прошли 10 протестных акций, и они были немногочисленными, за исключением Минска. По словам Чемодановой, в МВД были приняты все необходимые меры по поддержанию порядка и безопасности.

- В акциях протеста в областных центрах приняли участие от 20 до 100 человек. В Минске общее количество составило около 10 тысяч человек. Протестующие прошли двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига. Некоторые из участников прислушались к призывам различных телеграм-каналов и пошли к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, который расположен на переулке Окрестина. Около 17.30 участники акции протеста объединились и продолжили шествие по проспекту Дзержинского в сторону МКАД. Около 18.30 протестная акция завершилась, - рассказала пресс-секретарь МВД.

Протестующие 4 октября пришли на Окрестина Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Ольги Чемодановой, некоторые из протестующих вели себя агрессивно, выходили на проезжую часть и блокировали движение общественного транспорта.

- В воскресенье в Минске применялись водометы. В Витебске, чтобы оттеснить толпу от задержанного, которая пыталась его отбить, и в Гродно против пьяного протестующего, применялся газ, - отметила Чемоданова.

Всего в воскресенье, 4 октября, на акциях протеста были задержаны 317 человек. Из них 258 будут судить. Они находятся в ИВС.