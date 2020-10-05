Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 октября 2020 года: 401 новый случай COVID-19 и 5 смертей за сутки

Свежая статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 401 новый случай.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 80 тысяч 696 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 64 человека.

Всего в Беларуси на 5 октября коронавирусной инфекцией переболели 75 тысячи 303 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 862 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже около двух миллионов.

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