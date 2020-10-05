Глава Таможенного комитета: На данный период 2020 года было выявлено 210 преступлений. Из них 79 связаны с оборотом наркотиков

Глава ГТК рассказал, что уже было выявлено 210 преступлений. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 5 октября во Дворце Независимости провел встречу с главой Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Об этом сообщает БелТА.

Сенько рассказал главе государства, что на данный период 2020 года таможенным органам удалось выявить уже 210 преступлений. Из них 79 были связаны с незаконным перемещением наркотиков.

- Было изъято 95 килограммов наркотиков и 19 тысяч таблеток, в составе которых имелись психотропные и наркотические вещества. Помимо этого сотрудникам удалось выявить 73 экономических преступления. По ним ущерб составил около 13,5 миллиона рублей, - рассказал Сенько.

По его словам, было возбуждено три уголовных дела, связанных с незаконным перемещением боеприпасов и оружия через границу. Кроме этого, еще одиннадцать преступлений были связаны с незаконным перемещением через границу крупных денежных сумм.

- Общая стоимость валюты, которая была изъята сотрудниками, составила 2,7 миллиона рублей, - отметил глава ГТК.

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