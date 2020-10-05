В Барановичах 15-летний подросток забрался на крышу вагона товарного поезда, и его ударило током. Он в больнице

Подросток забрался на вагон поезда и его ударило током. Фото: телеграм-канал СК

В Барановичах 15-летний подросток забрался на крышу поезда, и его ударило током. Он находится в больнице. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В субботу, 3 октября, из больницы поступило сообщение о том, что к ним поступил 15-летний подросток. Как удалось выяснить, юноша забрался на крышу вагона товарного поезда, и его ударило током от линии электропередач. Подростка нашли прохожие, которые и вызвали медиков, - пояснили в СК.

По данному происшествию проводится проверка. Следователи устанавливают детали и обстоятельства.

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