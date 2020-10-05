Автобус с белорусскими футболистами попал в ДТП: на дорогу выскочил лось

Автобус с командой белорусской Первой лиги «Слоним 2017» попал в ДТП с лосем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- После игры с "Гранитом" на трассе Р-43, не доезжая 10 км до населенного пункта Миловиды, автобус, в котором ехала команда, столкнулся с лосем, - пишет пресс-служба. - Благодаря грамотным действиям водителя, который успел притормозить и без заноса немного принять вправо, столкновение с животным пришлось по касательной.

Никто из команды не пострадал. А вот лося отбросило в левый кювет без признаков жизни. В автобусе оказалось разбито лобовое стекло.