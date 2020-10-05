Курсы валют в Беларуси на 5 октября: белорусский рубль ослаб к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 5 октября Фото: Инна КОРСАК

В понедельник, 5 октября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Белорусский рубль ослаб в трем основным валютам. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подрос на 0,0038 и теперь стоит 2,6188 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0081 и теперь стоит 3,0762 белорусского рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,0014 и теперь стоит 3,3493 белорусского рубля.

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