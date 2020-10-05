Адвокаты Колесниковой просят следственный комитет прекратить уголовное дело

Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 октября защитники Марии Колесниковой подали в Главное следственное управление СК ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления. Об этом пишет агентство Интерфакс-Запад со ссылкой на телеграм-канал Виктора Бабарико.

- Все выступления и заявления Марии находятся в свободном доступе и не содержат призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, - объясняют защитники Колесниковой. - В публичных выступлениях Мария неоднократно настаивала на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан Беларуси. Действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательстве и затрудняет право Марии на защиту.

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. Сейчас Мария, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак проходят обвиняемыми по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.