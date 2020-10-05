Из-за коронавируса изолятор временного содержания на Окрестина будет принимать передачи один день в неделю

Передачи на Окрестина будут принимать только по четвергам Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изолятор временного содержания, который находится на Окрестина, будет принимать передачи только один день в неделю - по четвергам. Данное изменение связано с тем, что в Беларуси растет число инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Еврорадио».

Ранее передачи принимались каждый будний день, но на протяжении всего лишь двух часов - с 14.00 до 16.00.

Сейчас же в ИВС будут принимать передачи только по четвергам с 10 до 18 часов.

Напомним, что в воскресенье, 4 октября, на акциях протеста, которые прошли в Беларуси, было задержано 317 человек. Из них будут судить 258. Пресс-секретарь МВД отметила, что в Минске на протестные акции вышло около 10 тысяч человек.

В Беларуси на 5 октября был выявлен 401 новый случай заражения коронавирусом.

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