Парню, который сфотографировался с деталью от водомета, дали 15 суток

Фото: Максим Тарналицкий, onliner.by

На воскресном марше 4 октября против тех, кто вышел на митинг, применили водометы. В знак протеста один водомет протестующие разобрали: вытянули красную деталь и емкость с краской.

С деталью от водомета позже фотографировались протестующие, снимок разошелся по телеграм-каналам. И хоть лицо человека, который держал в руках деталь, было замазано, вскоре его нашла милиция.

- Личность молодого человека установлена, он был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, - сообщила порталу Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В суде Центрального района журналистам подтвердили, что парня судили. Решение суда - 15 суток.