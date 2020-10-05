Глава Таможенного комитета прокомментировал «бестоварный въезд» в Беларусь

Глава Таможенного комитета Беларуси прокомментировал "бестоварный въезд" в страну Фото: Оксана БРОВАЧ

Глава Таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько прокомментировал «бестоварный въезд» в Беларусь. И добавил, что из-за ситуации с коронавирусом на границе будут и дальше продолжать принимать профилактические меры, чтобы избежать завоза инфекции. Об этом сообщили в БелТА.

- Таможенная служба старается выполнять все санитарные нормы, которые необходимы в условиях пандемии. Это касается и того, чтобы исключить перемещение товаров, которые могут в какой-то степени повлиять на безопасность людей. В связи с этим действуют нормативно-правовые акты, которые дают возможность физлицам провозить лишь те товары через границу, которые предназначены для личного пользования. К примеру, если они предназначены для коммерческого пользования, то необходимо заплатить таможенную пошлину. И эти жесткие условия введены уже во многих странах мира. В Евросоюзе нельзя везти один бутерброд - его просто выбросят в специальный контейнер. Каждая страна таким способом защищает свой импорт, порядок и безопасность, - отметил Сенько.

По словам главы ГТК, в первую очередь ограничения коснутся продуктов питания. Это связано с тем, что именно на них могут содержаться различные инфекции.

- Да, именно на продуктах питания, которые провозят люди через границу, могут содержаться различные инфекции. Как вы понимаете, обработать каждый товар на границе невозможно, - отметил глава Таможенного комитета.

И добавил, что в Беларуси продолжает действовать режим контроля за перемещением грузов и водителей-дальнобойщиков с помощью специальных навигационных устройств. Сенько отметил, что данная практика показала, что водители становятся более дисциплинированными.

- К примеру, если раньше ежедневно выявляли более 30 различных нарушений, то с момента введения специальных устройств число сократилось до одного случая в сутки, - рассказал Сенько.