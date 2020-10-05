Разобрал водомет, заклеил камеру на Окрестина, бросал камни в спецтехнику. На участников воскресного марша завели не только административные, но и уголовные дела

Участники марша достали из водомета канистру с краской, которая окрашивает воду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД в официальном телеграм-канале сообщила, что пятеро участников воскресного марша подозревают в "грубом нарушении общественного порядка".

Сотрудники ГУБОПиК МВД называют несколько человек, которым грозит арест.

- Молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения, - пишет Чемоданова.

Называют и 27-летнего жителя Столинского района, который разобрал водомет, а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями.

Двоих 21-летних парней из Несвижа и Могилева подозревают в том, что заклеили объектив камеры на здании Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

- Сейчас молодые люди в ИВС. В отношении них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, - сообщает пресс-секретарь МВД.

Некоторые задержанные участвовали в августовских протестах и проходят фигурантами по уголовному делу.