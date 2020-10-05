Власти Минска подсчитают автохлам во дворах, а затем решат вопрос с его утилизацией

В столице власти будут решать проблему автохлама во дворах. Фото: pixabay.com.

О том, что в Минске будут активнее избавляться от автохлама, сообщила пресс-служба Минского горисполкома в официальном телеграм-канале «Пул Первого».

Такие меры регламентированы президентским указом по организации сбора, хранения неэксплуатируемого транспорта и его последующей утилизации. В первую очередь главам столичных администраций поручено за месяц принять по этому вопросу безотлагательные меры.

Много ли в Минске «подснежников», «брошенок» и другого автохлама?

- На территории Минска на данный момент насчитывается около тысячи таких авто, брошенных и забытых во дворах. Вести учет такого транспорта будут с помощью программы - специально разработанного электронного продукта. Программа уже внедрена в администрациях Московского и Фрунзенского района, а в октября к ней подключатся и все оставшиеся районы столицы, - пояснил мэра Минска Владимир Кухарев.

Уточняется, что еще с апреля 2020 года на охраняемые стоянки в городе перемещено 195 сильно подержанных авто, большинство из них - 106 машин - оказались не востребованными прежними владельцами, остальные же - 89 авто - хозяева потребовали возвратить себе.

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