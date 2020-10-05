В Ленинском районе Минска «заминировали» две школы и гимназию - шутника ищет милиция

Территория одной из школ Минска в тот момент, пока саперы проверяют здание на наличие взрывных устройств. Фото: МВД.

О том, что правоохранителям поступила в понедельник, 5 октября, информация о взрывных устройствах в нескольких учреждениях образования на территории Ленинского района Минска, сообщила пресс-служба МВД в телеграм-аккаунте.

Уточняется, что о минировании гимназии №1 имени Скорины, средней школы №118 и средней школы №15 поступили электронные сообщения.

- В названные школы и гимназии выбыли все экстренные службы, предприняты меры безопасности, дети и педагоги эвакуированы, - сообщали в пресс-службе о работе саперно-пиротехнической службы.

Позже стало известно, что сообщения о минированиях не подтвердились. Сейчас правоохранители ищут автора анонимного послания.

- Это не первое с начала 2020 года сообщение об опасности, поступившее в ОВД. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов обнаружено не было, - констатировали в МВД.

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