С почином! Калий из Беларуси впервые попал в Китай по Северному морскому пути

Белорусский калий поставили в Китай другим маршрутом и это оказалось быстрее и выгоднее. Фото: БКК.

О том, что в понедельник, 5 октября, в Китай впервые по Северному морскому пути прибыла партия калия из Беларуси, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу БКК.

Как пояснили в «Белорусской калийной компании» два судна с белорусским хлористым калием были отправлены в КНР из порта Клайпеды. Уточним что, из литовского порта суда с грузом шли через воды Северного Ледовитого океана, а затем и через Берингов пролив.

- Доставка груза на данных суднах сокращена в полтора раза по сравнению со временем прохождения традиционного маршрута. Кроме того, существенно снизились и расходы на фрахт, - уточнили в пресс-службе калийной компании.

Этим проектом БКК стремится внести свой вклад в глобальную стратегическую инициативу - «Один пояс, один путь».

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