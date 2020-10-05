В Минске возбуждено 19 уголовных дел за распространение в сети информации о милиционерах

Милиция намерена вычислить и привлечь к ответственности всех, кто оскорблял или угрожал их коллегам в сети. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что сотрудники управления собственной безопасности в Минске продолжают розыск лиц, на различных ресурсах в сети распространивших информацию о правоохранителях, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В отношении установленных лиц возбуждено 19 уголовных дел, 16 человек привлечены к административной ответственности. Некоторые из нарушителей публиковали сведения не только о милиционерах, но об их семьях и родственниках, оскорбляли сотрудников и угрожали им.

- Возбуждено на данный момент порядка 20 уголовных дел, - сообщили в ГУВД.

Также в пресс-службе рассказали отдельно о двух подозреваемых. Например, 25-летний молодой человек признался, что написал оскорбления более чем 10 незнакомым милиционерам, поддавшись на провокации в телеграм-каналах. Еще одна фигурантка - женщина-почтальон, на которую также повлияли призывы в сети. Она, по словам, правоохранителей, воспользовавшись служебным положением сообщила информацию о 35 гражданах, в том числе и о сотрудниках милиции.

- Лица, совершившие противоправные действия в отношении сотрудников ОВД, будут установлены. Их действиям обязательно будет дана соответствующая правовая оценка, - констатировали в ведомстве.

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