Прессинг на прессу: в гомельскую редакцию пришли силовики и забрали технику, трое журналистов задержаны

В гомельскую редакцию пришли силовики и забрали технику Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В редакцию популярного гомельского портала «Сильные новости» 5 октября пришли милиционеры и люди в штатском. При поддержке сотрудников ОМОН в редакции провели «осмотр» и забрали технику. Накануне в Гомеле задержали главного редактора портала Анну Якштас, ее мужа Дениса (также сотрудника редакции), и журналистку портала Надежду Пужинскую.

Читатели сайта и коллеги считают произошедшее беспрецедентным давлением на негосударственную прессу. И связывают это с тем, что «Сильные новости» активно освещают акции протеста в Гомеле. В минувшее воскресенье в городе вообще остались считанные журналисты, которые смогли прийти днем в центр города.

У владельца портала Петра Кузнецова забрали ноутбук Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Визит в редакцию портала силовики объяснили осмотром в рамках административного дела в отношении главреда ее рабочего места. При этом забрали у сотрудников всю технику и мобильные телефоны, рассказал владелец «Сильных новостей» Петр Кузнецов:

- Кто-то в штатском подбежал ко мне и начал вырывать из рук ноутбук. Я не отдавал, тогда он позвал омоновцев: «Пацаны, помогите!». И они забрали ноутбук.

Искали что-то даже в мусорках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тем временем в суде Советского района коллеги и волонтеры весь день дежурили, чтобы попасть на суд к задержанным журналистам. Однако привезли только одного Дениса. Его обвинили в участии в акции, которую он освещал, и посадили на 15 суток.

Его жену Анну так и не доставили в суд. Кстати, у супругов - маленькие дети. Надежда также, судя по всему, находится в изоляторе в ожидании суда.