Тихановская выбрала советников по политике, международным отношениям и другим вопросам, среди них - Анатолий Лебедько

Светлана Тихановская назначает своих представителей и советников. Фото: Telegram «Пул Первой».

Светлана Тихановская поддержала работу Общественной конституционной комиссии, занимающейся разработкой проекта по изменениям и дополнения к Конституции Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первой».

Так бывшая кандидат в президенты поддержала конституционную реформу и назначила 5 октября своих представителей, а также советников по делам молодежи и студентов, политвопросам и международным отношениям.

Еще в пресс-службе политика уточнили, что возглавил Комиссию Мечислав Гриб, юрист и председатель Верховного совета Беларуси 12-го созыва, а занимается координации работы Анатолий Лебедько, депутат Верховного совета 12-го и 13-го созывов, глава общественного центра «Европейский диалог».

Представлять Тихановскую в молодежных вопросах поручено активистке «Молодежного блока», члену основного состава Координационного Совета Алане Гебремариам. А старшим политсоветником Тихановской стал Александр Добровольский, член Объединенной гражданской партии. Советовать в вопросах международных отношениях станет белорусский журналист Франак Вячорка.

Уточняется, что около недели назад, 30 сентября, Тихановская назначила своих представителей по экономическим реформам и правам человека. Однако не пояснялось, в чем именно будут заключаться задачи назначенных экс-кандидатом представителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Никто не выходит, обсуждаем, как будем работать»: Тихановская о возможном новом президиуме Координационного совета.

В Беларуси и на свободе остается только одна из членов президиума Совета - Светлана Алексиевич (подробности).

Тихановская - о встрече с Макроном: Он пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах по ситуации в Беларуси.

И добавила, что он также постарается сделать все возможное для того, чтобы все политзаключенные были освобождены (подробности).

Адвокаты Колесниковой просят Следственный комитет прекратить уголовное дело.

«Действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси», - cчитают защитники (подробности).