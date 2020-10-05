Могли бы собрать 18 тысяч зрителей, но не будет ни одного: Подробности матча полуфинала Лиги наций Беларусь - Грузия

Стадионы можно заполнять на 30%, но только если местные власти не против. Фото: pixabay.com.

О том, что матч полуфинала Лиги наций УЕФА между нацкомандами Беларуси и Грузии пройдет без зрителей на трибунах, написало БелТА со ссылкой на пресс-секретаря АБФФ Александра Алейника.

«Антиковидные» рекомендации УЕФА, позволяют пустить на каждый матч 30 процентов ото всей вместимости стадиона, где он проходит, при согласии местных властей. И многие рассчитывали, что на матч Беларусь - Грузия попадут примерно 18 тысяч зрителей. Но поединок и вовсе едва не отменился.

Так глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе предложила на днях отменить футбольный матч из-за неблагоприятной эпидситуации. К счастью, удалось найти компромисс. Выход подсказал Амиран Гамкрелидзе, глава наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, он предложил провести поединок совсем без зрителей. Это стало лучшим и единственно верным решением.

Состоится матч полуфинала квалификации чемпионата Европы Грузия - Беларусь в четверг, 8 октября, в Тбилиси. По минскому времени поединок начнется в 19.00 часов.

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