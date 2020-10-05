В Брюсселе на саммите ЕС - Украина с Зеленским обсудят кризис в Беларуси

Еврочиновники обсудят с Владимиром Зеленским белорусский кризис. Фото: president.gov.ua.

О том, что белорусский кризис войдет в список основных тем для повестки на саммите Евросоюз - Украина, сообщило ТАСС.

Так по информации представителя ЕС, во вторник, 6 октября, на саммите в Брюсселе с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудят ситуацию в Беларуси, а также и другие важные темы региона.

- С президентом Зеленским будет обсуждаться ситуация в Беларуси. А также - программа «Восточное партнерство» и в ее контексте - конфликт в Нагорном Карабахе, что вызывает крайнее беспокойство в ЕС, - прокомментировал еврочиновник.

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