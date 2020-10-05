После повторяющихся проблем с водой в Минске Генпрокуратура провела масштабную проверку: недочетов масса

При авариях на водопроводе минчанам не сразу сказали, что произошло, в Генпрокуратуре пообещали, что впредь информацию горожане будут получать оперативно и в полном объеме. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что комплексная проверка безопасности системы водоснабжения в Минске и изучение обстоятельств нескольких аварий 2020-го года, выявили ряд системных нарушений, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так в Генеральной прокуратуре заметили, что темпы модернизации сетей были недостаточными, ремонтные работы и эксплуатация питьевого водопровода долгое время не обеспечивались соблюдением техрегламентов, а одной из причин аварийности водопровода стала его высокая изношенность.

- Выявлено, что должностные лица и работники систем водоснабжения не обладали знаниями и навыками действий в ЧС. А альтернативные источники водоснабжения, способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям минчан, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Также у прокуратуры претензии к санитарно-гигиенической службе Минска, в заявлении говорится, что в работе организации обнаружены «грубые нарушения и бездействие».

Какое найдено решение?

Сообщается, что Генпрокуратура потребовала от Мингорисполкома и Минздрава принять комплекс мер для устранения нарушений, и чтобы новыми руководителями служб был налажен необходимый контроль качества питьевой воды. А на будущее выработан алгоритм действия в таких ситуациях, когда экстренные службы не допускали бы ЧС с водой или минимизировали их последствия.

Еще в ведомстве пообещали, что впредь минчане будут оперативно получать полную информацию о проблемах с водой и доступе к резервным источникам.

Сейчас Министерство ЖКХ и власти столицы уже активно работают над модернизацией всей системы очистки и подачи воды в столице. Реализация мер - на контроле органов прокуратуры.

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