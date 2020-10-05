По настоянию Беларуси Литва скоординировалась с Польшей и отзывает своего посла для консультации

В вопросе дипотношений с Беларусью Литва скоординировалась с Польшей, Германий и властями ЕС. Фото: © Shutterstock.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что белорусская дипломатия настоятельно рекомендовала Литве и Польше сократить почти вдвое штат своих дипмиссий в Беларуси. Основной причиной называлась их «деструктивная деятельность».

Такое требование МИД Беларуси озвучил еще в первых числах октября, но Литва и Польша фактически отказались это сделать. Спустя несколько повторений просьбы, и заявления главы пресс-службы белорусского дипведомства Анатолия Глаза о том, что литовская и польская дипломатия осознанно желают «принести в сакральную жертву своих дипломатов», в этих странах, похоже, передумали.

Так вечером в понедельник, 5 октября, пресс-служба МИД Литвы заявила о том, что ведомство отзывает своего посла в Беларуси для консультаций.

Глава литовского ведомства Линас Линкявичюс заявил, что перед этим он провел переговоры с Жозепом Боррелем, главой внешнеполитической службы Евросоюза, а также министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау и Германии Хайко Маасом.

- При требованиях официального Минска сократить штаты посольств Литвы и Польши нашей целью является максимальное сохранение дипконтактов. Для этого направлено сообщение белорусским властям, в котором достигнута договоренность о временном отзыве послов для консультаций. Считаем, что это приведет к снижению напряженности и поможет сохранить диппредставительства, - уточнил литовский министр.

По словам Линкявичюса, такое решение принято Литвой совместно с польскими коллегами. Однако аналогичного заявления на сайте польского МИДа или в Твиттере министра Рау вечером 5 октября опубликовано не было.

В завершении заявления польского министра подчеркивается, что страны все еще не договорились с белорусскими властями о том, чтобы не сокращать персонал. Но, если этого так и не произойдет, Литва готова принять «адекватные зеркальные меры». Также литовское дипведомство в данном вопросе продолжит координироваться с польской стороной и другими странами Евросоюза.

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