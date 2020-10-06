Белорусское правительство изменило порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ

МИД Беларуси будет по-новому аккредитовывать зарубежных журналистов. Фотоиллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что новое постановление Совмина №578 внесло коррективы в порядок аккредитации в Беларуси корреспондентов иностранных средств массовой информации, сообщило БелТА.

В положении правительства определено, что аккредитацию журналистов инСМИ будет проводить МИД. Однако после этого допуск к работе нужно будет получить и у иных госорганов или юрлиц.

- Аккредитация журналиста иностранных СМИ в дипведомстве не отменяет при этом необходимости получить в установленном порядке аккредитацию при госорганах, политических партиях или других общественных объединениях и юрлиц, - рассказали в Совмине.

Для событийной журналистики - освещения спорт- и культмассовых мероприятий в Беларуси по закону может быть установлен «особый порядок аккредитации».

- Аккредитованные журналисты иностранных СМИ, работая в Беларуси, будут обладать всеми правами и привилегиями белорусских журналистов. За исключением случаев, установленных законодательством в отношении иностранцев и лиц без гражданства, - пояснили в пресс-службе.

Также поясняется, что аккредитован как журналист иностранного СМИ может быть гражданин той страны, в которой зарегистрирован данный ресурс или медиа. При этом получить журналистскую аккредитацию не смогут сотрудники дипмиссий и консульств, работники аппарата военных атташе или торговых представительств других государств, члены их семей. Еще работать в качестве аккредитованного журналиста инСМИ в Беларуси не смогут сотрудники представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований, пользующихся по уставным документам либо международным договорам в Беларуси определенными привилегиями и иммунитетами, и члены их семей.

Для двух недельной работы в Беларуси (Прим.: не более 14 календарных дней) журналисты должны будут получить временную аккредитацию. А для постоянной работы в республике - постоянную аккредитацию.

Когда журналисту могут отказать в аккредитации?

Журналистам инСМИ могут не дать аккредитацию или лишить ее, если, например, с такими же затруднениями столкнулись белорусские журналисты в его стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репортер может не получить временную либо постоянную аккредитацию в Беларуси, если предъявит не соответствующие (Прим.: подложные, сфальсифицированные или недействительные) белорусскому законодательству документы или сведения. Еще может быть отказано, если ранее журналиста лишали аккредитации из-за нарушений законов. Аккредитацию могут и не продлить, если за предшествующий период у журналиста не было публикаций по белорусской тематике.

- Если в МИД поступит поступит ходатайство от других госорганов или организаций, то журналиста могут и лишить аккредитации. Основанием могут, например, стать признаки угрозы нацбезопасности, территориальной целостности или общественному порядку, другая угрожающая информация в материалах журналиста, - констатировали в Совмине.

Также лишить аккредитации зарубежного журналиста могут и за то, что в его публикациях - информация, ограниченная или запрещенная к распространению в медиа.

Кроме того, начнет действовать принцип взаимности и в Беларуси будут лишать аккредитации журналистов иностранных СМИ той страны, в которой без аккредитации оставили белорусских репортеров.

Напомним, с 5 октября МИД проводит новую аккредитацию, и все прошлые аккредитационные карточки журналистов инСМИ в Беларуси утратили силу.

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