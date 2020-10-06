Теперь уже точно: Польша тоже отзывает своего посла из Беларуси

Польша отзывает своего посла из Беларуси для консультаций. Фото: pixabay.com.

В понедельник, 5 октября, глава польской дипломатии Збигнев Рау заявил, что отзывается «часть послов, аккредитованных в Беларуси». Чуть ранее аналогичное заявление опубликовал и министр иностранных дел Литвы, пояснив, что решение принято после координационных переговоров с верховным представителем ЕС по внешней политике, а также главами МИД Польши и Германии.

- В согласовании с Европейской службой внешних действий и государствами-членами ЕС мы решили отозвать для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси, - написал Рау в Твиттере, поблагодарив также Евросоюз за солидарность с позицией Польши и Литвы.

Еще в своем заявлении, глава польского дипведомства подчеркнул, что в приоритете страны остается поддержка белорусского гражданского общества в его стремлении к демократизации страны.

- Нам необходимы каналы связи, чтобы действовать во имя суверенной и демократической Республики Беларусь. Все попытки заклеймить любое государство-член Евросоюза будут встречены прямым и взаимным ответом, - резюмировал польский министр.

Однако при этом польский дипломат не стал пояснять, послов каких государств и когда именно отзовут из Беларуси. Не стал он уточнять и решение по поводу требования белорусского МИДа о сокращении штатов диппредставительств.

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