Митинги в Киргизии захлестнули Бишкек: Протестующие захватили госздания и освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева

ночью в Бишкеке демонстранты прорвались в здания парламента и администрации президента. Фото: Reuters.
Ночью на вторник, 6 октября, в столице Киргизии протестующие взяли штурмом здания парламента и администрацию президента, а позже и здание правительства, сообщили информагентства.
После этого они выдвинули требования правоохранителям, потребовав освободить из СИЗО Госкомитета нацбезопасности, бывшего президента Киргизии - Алмазбека Атамбаева. Спустя несколько часов напряженных переговоров это требование было выполнено, сообщает ТАСС с места событий. Атамбаев, возглавлявший страну с 2011 по 2017 год и задержанный 8 августа 2019-го года в своей резиденции, вышел на свободу.
На утро власти страны сообщают о сотнях пострадавших в ночных демонстрациях.
Напомним, акции протестов в стране начались после прошедших в стране 4 октября парламентских выборов. Недовольные их итогами сторонники 11 партий вышли на улицы. Сообщается о примерно 600 пострадавших демонстрантах, которые минувшей ночью обратились в больницы. Из них примерно 150 человек госпитализированы с различными травмами.
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