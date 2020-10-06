Погода в Беларуси с 5 по 11 октября: еще одна теплая, но дождливая неделя

Осень 2020-го в Беларуси нетипично теплая - на 5 - 10 градусов выше климатической нормы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Синоптики констатируют нетипично теплую осень в Беларуси, среднесуточная температура на 5 - 10 градусов превышает климатическую норму, сообщает БелТА по информации Белгидромета.

Благодарить за комфортную не по сезону погоду белорусам следует очень теплый, хоть и неустойчивый вынос воздуха с южных широт. Однако без осадков не обходится. Так, ночью 5 октября было совсем не типичное явление - ночные грозы, которые прогремели местами по стране. Но с дождями тепло уходить не торопится.

На вторник, 6 октября, метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду с дождями по большей территории республики. Однако влиять на температуры будут теплые воздушные массы и малоподвижный атмосферный фронт. Ночью термометры покажут +9…+15, а днем +15…+20.

Еще комфортнее будет в среду, 7 октября, хотя и в этот день без дождей, а местами и гроз, не обойдется. При сильном дожде вероятны усиления порывов ветра, ночью похолодает до +7…+14. Но при этом в дневные часы будет в основном без осадков и +14…+21 градуса.

Погоду в четверг, 8 октября, определит фронт, который придет к нам с Украины: облачно, дожди почти по всей стране, как ночью, так и днем. Станет ветрено, с усилениями и порывами при грозах. Но ночью все еще +8…+14 градусов, а днем - комфортные 12 - 19 тепла.

Ближе к выходным дожди, увы, не уймутся. Так, в пятницу, 9 октября, ночью задождит по всей стране, а днем грозовые тучи уйдут к восточным регионам. В ночные часы ветер слабый и умеренный, а днем - неустойчивый. Начнет холодать, и возможны туманы: ночью сильный разбег температур - от +5 градусов в юго-западных областях до 13 тепла на востоке Беларуси. Днем температура установится более ровная - +10…+16 в среднем по стране.

К выходным - красота: ветер утихнет, облака почти рассеются, покинут страну и фронтальные разделы, но будьте внимательны: может вырасти атмосферное давление. На субботу-воскресенье, 10 и 11 октября, синоптики не прогнозируют сильных осадков, но в ночные часы уже сильное похолодание: всего +2…+4 в отдельных районах при длительном прояснении. Средняя температура на выходных ночью +5…+11, а днем немного теплее - +12…+18.

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