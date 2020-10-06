ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за неделю выросло на 2 миллиона

В мире и Беларуси фиксируется вторая волна коронавируса - растет заболеваемость и смертность. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что число заразившихся COVID-19 в мире за прошлую неделю увеличилось более чем на 2 миллиона, сообщил ТАСС со ссылкой на ВОЗ. Эта цифра примерно соответствует показателям предыдущей недели, 22 - 27 октября. Однако за тот же период фиксируется рост смертей от коронавируса - на 39 тысяч случаев (на 7%).

На утро 6 октября в мире зарегистрировано 35,7 миллиона официально подтвержденных случаев COVID-19, сообщает ресурс worldometers.info. Общее число умерших составило 1 045 955 человек.

Самая напряженная эпидситуация по-прежнему в странах Северной и Южной Америки. Где за прошлую неделю заразилось ковидом еще около 757 тысяч человек (37% от случаев по всему миру) и умерло свыше 21 тысячи человек (55%).

В Беларуси также фиксируется вторая волна коронавируса - второй раз за год суточное число инфицированных превысило 400 новых случаев.

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