Крупная сделка: Беларусь вложит $11,4 млн в акции Международной финансовой корпорации

Беларусь вложит более 11 миллионов долларов в акции корпорации из структуры Всемирного банка. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Беларусь намерена приобрести акции Международной финкорпорации (финансовый институт из структуры Всемирного банка. - Ред.), сообщила БелТА.

Информация о сделке стала известна после публикации на сайте Национального правового портала соответствующего постановления Совмина, датированного субботой, 3 октября.

Сообщается, что правительство Беларуси согласилось на предложение Минфина осуществить дополнительную подписку на 11 тысяч 392 акции Международной финансовой корпорации. Стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тысячу долларов, итоговая сумма сделки - 11,392 миллиона долларов.

Все мероприятия, связанные с подпиской на акции международного финучреждения, поручены к выполнению Министерству финансов Беларуси.

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