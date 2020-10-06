«Попросил узнать про владельца номера». На работницу компании мобильной связи завели дело за незаконный доступ к информации

Знакомый попросил у девушки узнать информацию о владельце номера и о том, куда он звонил

В Новополоцке к девушке, которая работала в компании мобильной связи, обратился ее знакомый, попросил узнать информацию о владельце номера. Она воспользовалась тем, что коллега отошла от компьютера и узнала то, о чем ее попросили. Потом передала эту информацию своему знакомому. Об этом эпизоде стало известно во время расследования другого уголовного дела, сообщили в Следственном комитете. В отношении девушки возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации. Возможное наказание - от штрафа до лишения свободы.

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