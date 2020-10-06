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В сентябре был уволен посол Беларуси в Латвии. Узнали, что стало причиной

Главу дипмиссии в Латвии Василия Марковича уволили и лишили дипломатического ранга с формулировкой «за ненадлежащие действия», подробности не разглашались. Но сейчас стало известно, что он сделал
Надежда БУТОВИЧ
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Посол Маркович сказал, что по итогам голосования на территории Латвии на выборах белорусского президента победила Тихановская. Это посчитали ненадлежащим поведением. Фото: LETA, Zane Bitere.

Посол Маркович сказал, что по итогам голосования на территории Латвии на выборах белорусского президента победила Тихановская. Это посчитали ненадлежащим поведением. Фото: LETA, Zane Bitere.

О том, что СМИ стали известны причины, из-за которых могли уволить и лишить дипранга посла Беларуси в Латвии Василия Марковича, сообщает местный ресурс DELFI.

Так, по информации портала, экс-посла лишили полномочий и статуса после того, как он на встрече с белорусской диаспорой заявил, что на прошедших президентских выборах победила Светлана Тихановская.

«После президентских выборов Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества «Свiтанак» (сообщества, в котором поддерживают бело-красно-белый флаг и общаются на белорусском языке. - Ред.) и подтвердил, что «в Латвии Тихановская победила». Вскоре он был вызван в Минск и уволен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», - пишет ресурс.

Известно, что в Латвии проживает около 70 тысяч белорусов, из них - 3 тысячи граждане Беларуси. На выборах белорусского президента на территории Латвии голосование проходили в 4 городах: Риге, Даугавпилсе, Лиепае и Вентспилсе. Официальные данные посольства констатировали победу Тихановской - около 59 процентов от числа всех проголосовавших, и 34 процента за Лукашенко.

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