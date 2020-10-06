Можно ли безопасно привиться от гриппа во время пандемии COVID-19? Вот что говорит ВОЗ

Пока медикам не удалось досконально изучить последствия одновременного заражения гриппом и «ковидом». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что во Всемирной организации здравоохранения подготовили инструкцию о том, как во время пандемии коронавируса безопасно привиться от гриппа, пишет БелТА по информации Центра новостей ООН.

Так, в ВОЗ констатировали, что пока медикам не удалось досконально изучить последствия одновременного заражения гриппом и ковидом. Но очевидно, что профилактика гриппа в текущем году важна как никогда ранее. А самым надежным способом защиты от вирусов гриппа по-прежнему является вакцинирование.

- Однако прививку от гриппа необходимо сделать в максимально безопасных условиях, - подчеркнул Ричард Пебоди, глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ.

Для этого представитель организации предложил странам воспользоваться различными схемами обеспечения личной безопасности. Например, прививка в машине: подъезжаешь, высовываешь руку через боковое окно, прививаешься и уезжаешь. Безопаснее стационарных клиник, по мнению ВОЗ, станут и передвижные клиники, особенно в сельской местности. Но, когда приезжает «мобильная прививочная», важно соблюсти правила физического дистанцирования в очереди за прививками.

- При ограниченных ресурсах в приоритетном порядке провести иммунизацию медработников и пожилого населения, обеспечить прививками беременных, детей младше 5 лет и людей с хроническими болезнями, - уточнили в ВОЗ.

С 5 октября ВОЗ начал масштабную кампанию по информированию населения об опасностях гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларусь пришла вторая волна коронавируса? А медики говорят о возможных повторных случаях заболевания COVID-19.

Медики напоминают: мы все еще живем в условиях текущей пандемии (подробности).

Белорусов начнут прививать российской вакциной от COVID-19 уже через месяц.

Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич (подробности).

ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за неделю выросло на 2 миллиона.

Фиксируется рост заболеваемости ковидом и рост смертности в мире (подробности).