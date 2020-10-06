Суд вынес приговор минчанину, который сорвал зеркала с 17 машин

Свои мотивы мужчина объяснить не смог - говорил, что ничего не помнит. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Мужчину в суде признали виновным в хулиганстве, при этом из-за отсутствия состава преступления оправдали по другой статье, которая изначально была в обвинении - «умышленное уничтожение либо повреждение имущества».

В постановлении сказано, что мужчина был пьян, когда срывал зеркала с машин. Общий ущерб владельцам - 4948 рублей 81 копейка. Обвиняемый должен выплатить материальный ущерб на сумму 3644 рубля.

Мужчине назначили штраф в размере 50 базовых величин - это 1350 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, у обвиняемого есть право его обжаловать.

Напомним, все случилось 23 декабря прошлого года. Тогда в милицию обратились жители Ленинского района - они рассказали, что кто-то сорвал боковые зеркала с их машин. Милиция выяснила, что к этому причастен 34-летний мужчина: он возвращался домой после корпоратива и повредил машины: отрывал зеркала и выбрасывал их в мусорку. Зачем он это делал, мужчина пояснить не смог - говорил, что ничего не помнит.