«Вложенные средства себя оправдывают»: Лукашенко похвалил отрасль деревообработки и дал новое поручение

«Делать полуфабрикат - бумагу и целлюлозу научились. Теперь давайте сделаем тот же картон. Это надо делать немедленно» - заявил Лукашенко. Фото: БелТА.

О том, что во вторник, 6 октября, проходит совещание по развитию белорусской деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленности, проинформировала БелТА.

По словам Лукашенко, именно эти отрасли - стратегические для экономики страны. И значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов в Беларуси обязывают власти обеспечивать их максимально рациональное использование.

- Нами приняты решения, чтобы всю добавленную стоимость мы получали здесь, на белорусских предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя. Для этого уже многое сделано, - подчеркнул Лукашенко.

Также белорусский президент добавил, что в Беларуси в сферу деревообработки уже вложены немалые средства. И экономический эффект от этого уже заметен.

- Вложенные средства себя оправдывают. Удалось сохранить трудовые коллективы на предприятиях, без модернизации их сегодня уже не существовало бы. Созданы тысячи новых рабочих мест, в разы увеличились объемы переработки древесины и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, - заявил Лукашенко.

В продолжение развития отрасли президент пояснил, что в Беларуси «научились делать полуфабрикат - бумагу и целлюлозу», но констатировал, что необходимо двигаться дальше.

- Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить его из Польши и Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, чтобы оттуда привезти готовый картон. Это надо делать немедленно. Необходимо поставить машину, производить картон и делать упаковку, - поручил Лукашенко.

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