Зеленский о протестах в Беларуси: Если нет диалога, если власти не хотят разговаривать с народом, поднимется волна

Владимир Зеленский высказался о протестах в Беларуси. Фото: Офис президента Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский высказался о протестах в Беларуси в интервью американскому изданию Politico.

Общаясь с американскими журналистами, украинский лидер осудил нежелание властей Беларуси идти на диалог с собственным народом.

- Я вижу, что в Беларуси (где после спорной победы на выборах Александра Лукашенко в августе значительно усилились протесты) народ больше не будет терпеть политику, которая была в стране раньше, - заявил Зеленский.

По мнению президента Украины, властям необходимо прислушиваться к гражданам. Слышать людей и, если есть требование перемен, понимать, что для этого пришло время.

- Нельзя наладить диалог, бросая людей в автозаки за то, что у них иное мнение, используя дубинки или специальные средства. Людей нужно слышать, - констатировал украинский президент.

Также Зеленский вспомнил о том, что в самой Украине не так давно произошли две революции: оранжевая (2004 - 2005 годы) и Революция достоинства (2014 год).

- В Беларуси я наблюдаю примерно такую же ситуацию, - посчитал глава страны-соседки. - Люди не хотят жить как прежде. Если нет диалога, если власти не хотят разговаривать об этом с народом и делают вид, что это происходит «где-то, в том или другом месте, но не во всей стране», поднимется волна. А вы знаете, что такое море - волна всегда смывает все прошлое.

Напомним, украинские власти не признали легитимность Лукашенко и поставили на паузу все деловые контакты с официальным Минском.

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