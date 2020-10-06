Спасатели вытащили лося из канавы глубиной в полтора метра

Лося доставали спасатели, помогал им егерь. Фото: МЧС

В понедельник, 5 октября, в Могилевском районе спасли лося. Он провалился в канаву в лесу, передает МЧС. К счастью, лося вовремя обнаружили и вытащили - он не пострадал.

Канава была достаточно глубокой - глубиной в полтора метра и площадью 3х3 метра. Сам лось выбраться бы не смог. Оттуда его доставали спасатели - обмотали пожарным рукавом. В операции по спасению участвовал и егерь. Животное отпустили на волю.

Несколько дней назад гомельские спасатели доставали из трехметрового технического колодца лошадь. Чтобы спасти животное, работникам МЧС понадобился кран и пожарный рукав. Лошадь, к счастью, не пострадала, помощь ветеринаров ей не понадобилась.