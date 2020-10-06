В Гомеле мужчина нашел наручники, надел их, но не смог самостоятельно снять. На помощь пришли спасатели

В Гомеле мужчине понадобилась помощь сотрудников МЧС, чтобы снять наручники Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гомеле мужчина нашел наручники и решил их надеть. После этого он не смог снять их самостоятельно. Об этом сообщили в БелТА.

- В понедельник, 5 октября, спасателям поступило сообщение о том, что мужчина самостоятельно не может снять наручники. Браслет защелкнулся, и его правая рука оказалась зажата, - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

На помощь 38-летнему мужчине приезжали спасатели, которые и освободили руку.

Госпитализация мужчине не понадобилась.

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