В Светлогорске 55-летний мужчина напал с ножом на врача и нанес ему удар в область грудной клетки. Врач госпитализирован

В Светлогорске пациент напал на врача с ножом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Следственном комитете рассказали, что в воскресенье, 4 октября, в Светлогорске 55-летний мужчина, который находился на лечении в больнице в отделении травматологии, напал с ножом на врача и нанес ему удар в область грудной клетки. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Мужчина до этого употребил алкоголь, а кухонный нож забрал у своего соседа по комнате. После этого он отправился в отделение реанимации, где встретил врача анестезиолога-реаниматолога. Без каких-либо причин пациент нанес ему удары в область грудной клетки. Ранение было непроникающим, - пояснили в СК.

В ведомстве также добавили, что на помощь врачу пришел его коллега, который сумел пресечь дальнейшие нападки мужчины.

- Врач был госпитализирован. А мужчина, который на него напал, задержан. Ввиду нестабильного состояния ему была оказана соответствующая медицинская помощь. Он находится на лечении. Возбуждено уголовное дело, - отметили в Следственном комитете.

Удалось установить, что 55-летний мужчина нигде не работает и уже ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах.