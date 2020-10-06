Мужчина умер после падения с каталки и исправления носовой перегородки. В деле разбирался суд

За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей предусмотрено вплоть до лишения свободы Фото: Павел МАРТИНЧИК

27-летний Виктор Фурса лег на операцию в 4-ю больницу, чтобы исправить носовую перегородку еще в 2018 году. В какой-то момент что-то пошло не так, парня перевезли в БСМП – у родственников есть видео, как Виктор упал с каталки в приемном отделении. Чуть больше, чем через неделю после операции мужчина умер. Подробности этой истории его жена рассказывала Onliner.by.

В отношении врача, который проводил операцию, возбудили уголовное дело. Его обвиняли в «ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей при проведении плановой операции, повлекшем причинение пациенту по неосторожности черепно-мозговой травмы и смерть Фурса В. В.».

Врач Павел Елисеев пришел на процесс с вещами – статья, по которой его обвиняли, предусматривает и лишение свободы на срок до пяти лет.

Судья назначила ему наказание в виде исправительных работ на 2 года. С его зарплаты будут удерживать 25%. Но его освободили от этого наказания за истечением срока давности. Это значит, что Елисееву нужно только оплатить 200 рублей процессуальных издержек.

- Сама мера наказания — не первое, что нас беспокоило. У нас не было плана лишать Елисеева свободы. Но его даже, насколько я понимаю, от исправительных работ освободили ввиду истечения срока давности по первой части. Осталось ничего. Просто плохая история у врача, - прокомментировала адвокат Натальи, жены умершего мужчины. - Я считаю, это несправедливо и непонятно. Так же не может и не должно быть: здоровый молодой человек приходит на лечение — и человека не становится.