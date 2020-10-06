Фристайлистка Романовская уволена из сборной Беларуси. Фото: zviazda.by

Известную фристайлистку Александру Романовскую уволили из национальной сборной Беларуси за прогулы. Во вторник, 6 октября, прошло собрание, на котором и было объявлено, что спортсменка уволена. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

- Все дело в том, что у отца Александры случился инсульт и она, не успев никого поставить в известность, не пришла на тренировку. У нас в планах обращаться в Национальный олимпийский комитет Беларуси, а также Международный олимпийский комитет. Это же просто не по-человечески – уволить спортсменку 2019 года, чемпионку мира, - подчеркнул главный тренер сборной Николай Козеко.

Спортсменка на данный момент восстанавливается после травмы. Она является чемпионкой мира 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира и двукратной победительницей зимней Универсиады, которая прошла в 2019 году.

Романовская открыто выступала против насилия, а также принимала участие в записи видеообращения, в котором призывала спортивных чиновников не оказывать давление на спортсменов за их гражданскую позицию.

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