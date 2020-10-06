Курсы валют в Беларуси на 6 октября: доллар и евро на торгах подорожали

Курсы валют на 6 октября Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи 6 октября, во вторник, состоялись торги. Доллар и евро подорожали. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар вырос на 0,0037 и теперь стоит 2,6225 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0146 и теперь стоит 3,0908 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0062 и теперь стоит 3,343 белорусского рубля.

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