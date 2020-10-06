В Гомеле женщина вызвала сотрудника милиции, а потом угрожала ему ножом. ФОто: БелТА

В Гомеле 54-летняя женщина в субботу, 3 октября, вызвала сотрудника милиции, чтобы он успокоил ее мужа, но как только участковый приехал, она начала угрожать ножом. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

- К женщине приехали участковый и милиционер-водитель. Она открывала дверь сотрудникам в нетрезвом состоянии. Ее муж в этот момент спал. Во время оформления документов она взяла в руки кухонный нож и начала требовать, чтобы милиционер покинул квартиру. Он попытался как-то успокоить женщину, но она никак не реагировала на просьбы. Собственно, не смог остановить свою супругу и ее муж, который проснулся, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

И добавили, что в какой-то момент женщина все же выбросила из рук нож. Но когда сотрудники попросили ее проследовать с ними для разбирательств в РОВД, она снова схватилась за нож.

- Сотрудник милиции смог выбить нож из рук женщины папкой для документов, - отметили в УВД.

Женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции.

Удалось установить, что ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности.

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