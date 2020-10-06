Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 октября 2020 года: почти 400 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 394 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 81 090 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 73 человека.

Всего в Беларуси на 6 октября коронавирусной инфекцией переболели 75 376 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 868 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже около двух миллионов.

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