Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 октября 2020 года: почти 400 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Статистика по коронавирусу в Беларуси
Фото: Инна КОРСАК
В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 394 новых случая.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 81 090 человек.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 73 человека.
Всего в Беларуси на 6 октября коронавирусной инфекцией переболели 75 376 пациентов.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 868 пациентов, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже около двух миллионов.
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