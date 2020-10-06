В Гомеле прошел суд над главным редактором издания «Сильные новости». Якштас получила штраф в размере 20 базовых величин

В Гомеле прошел суд над главным редактором издания "Сильные новости". Фото: Елена Бычкова

В Гомеле 6 октября прошел суд над главным редактором издания «Сильные новости». Анна Якштас получила штраф в размере 20 базовых величин - 540 белорусских рублей.

По материалам дела, которые были представлены в суде, 27 сентября, в воскресенье, на улице Советской недалеко от здания СК Анна нарушила порядок проведения массовых мероприятий, «выдавая себя за аккредитованного журналиста». Вину Якштас не признала. Об этом сообщает портал tut.by.

- В тот день я просто снимала на мобильный телефон, чтобы потом опубликовать видео в новостях. Я старалась держаться от толпы подальше, хотя мне не всегда это удавалось делать, - рассказала Анна.

На вопрос судьи по поводу аккредитации издания Якштас ответила отрицательно. На что ей поступил вопрос о том, понимала ли она, что нарушала закон.

- Да, я это понимала. Но я не находилась в толпе и знала, что шествие не является санкционированным. Моя работа заключается в том, чтобы освещать происходящее. Да, аккредитации у издания нет, но я не могу не освещать новости. Это моя работала, - отметила Анна.

Суд признал главного редактора издания «Сильные новости» виновной. По причине того, что у девушки на содержании находятся двое несовершеннолетних детей, ее наказали штрафом в размере 20 базовых величин.

Напомним, что Анна вместе со своим супругом были задержаны 3 октября. В их доме прошел обыск.

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