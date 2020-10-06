Госконтроль нашел нарушения в работе фирмы для онлайн-заказа маршруток

Госконтроль считает, что фирма недоплатила крупную сумму налогов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Услугами этой фирмы пользовались предприниматели и юридические лица, которые занимаются перевозками пассажиров. Работники фирмы размещали информацию о маршрутах на специальных сайтах и в мобильных приложениях, которые используются для заказа и бронирования маршруток, обрабатывали заказы и передавали информацию о пассажирах перевозчикам.

Компании-перевозчики оплачивали услуги онлайн-сервиса наличными, передавая определенный процент от стоимости проезда одного пассажира. При этом в бухгалтерских отчетах эта выручка полностью не отражалась.

За 2019 год в фирме не учли больше 2 млн рублей, с которых не выплачено больше 100 тысяч рублей налогов, сказано в сообщении Госконтроля.

В ведомстве отмечают, что водители маршруток выдавали пассажирам чеки только тогда, когда люди их просили. При этом, даже если маршрутка была полностью заполнена, в списках пассажиров внутриреспубликанской автомобильной перевозки указывалось их минимальное количество.

Госконтроль считает, что такая схема организации работы позволила компаниям-перевозчикам получить преимущество перед другими перевозчиками.

А должностных лиц компании, которая оказывала услуги по онлайн-заказу маршруток, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Дома и в офисе подозреваемых прошли обыски, на имущество наложен арест. Три человека находятся под стражей.