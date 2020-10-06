В Беларуси создали мобильное приложение для людей, страдающих бессонницей

Победителем мероприятия стало мобильное приложение Sova App, которое создали разработчики из нашей столицы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусскими разработчиками создано мобильное приложение, которое предназначено для людей, у которых есть проблемы со сном.

В рамках конкурса «День инвестора» была представлена эта программа, сообщает БелТА.

Сам конкурс был организован Обществом содействия инновационному бизнесу (ОСИБ). В нём приняли участие 30 проектов, 20 из которых были представлены белорусскими разработчиками.

Победителем мероприятия стало мобильное приложение Sova App, которое создали разработчики из нашей столицы.

Приложение поможет людям, страдающим бессонницей. Оно поможет людям улучшить свой сон. Также программа сокращает время, которое необходимо для того, чтобы заснуть.

В приложении имеется тренировка, которая должна выполняться непосредственно перед сном. Продолжительность упражнений занимает 15-20 минут.

Пока доступна только демоверсия Sova App. После доработки приложение будет в доступе на платформах Google Play и AppStore.