Под Молодечно сильно пьяный мужчина убил жену, которую накануне увидел в гостях у соседа

Мужчина свою вину не отрицает. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мужчину из деревни Красное Молодечненского района задержали ночью 3 октября, рассказали в УВД Миноблисполкома. О том, что в деревне произошло преступление, в милицию сообщил местный житель , который нашел тело женщины в соседском дворе. В милиции восстановили картину того, что случилось: вечером 2 октября мужчина застал свою жену в гостях у 35-летнего жителя деревни. Приревновав, он до смерти избил жену. Случайным очевидцем стал сосед, он застал мужчину на месте преступления. Тот попытался скрыться, но был задержан. На место вызвали скорую помощь и милицию. Медики констатировали смерть женщины. Вскрытие показало, что она умерла из-за тупой сочетанной травмы головы, туловища и конечностей.

А медосвидетельствование показало, что в организме задержанного мужчины было 3,7 промилле. Свою вину он не отрицает, написал явку с повинной. По ч. 1 ст. 139 ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.