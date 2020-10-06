Прокуратура ответила правозащитникам на просьбу рассказать о работе в связи с информацией об избиениях на Окрестина

Правозащитники обеспокоены тем, что за две месяца общественность не получила официальной информации о реакции на те события, которые происходили в ЦИП и ИВС на Окрестина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом рассказали в пресс-службе «Правовой инициативы». В конце сентября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, в который водят правозащитные организации, направил в прокуратуру Минска обращение с просьбой отчитаться о проделанной работе в связи с информацией о жестоком обращении с людьми в ЦИП и ИВС. В ответе, который правозащитники получили 5 октября, сказано, что эти требования удовлетворению не подлежат.

«Интересующие вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения», - сказано в ответе.

- Спустя почти два месяца после того, как стало известно о зверствах на Окрестина, в публичных источниках не появилось никакой информации о проделанной прокуратурой работе по посещению ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан, - говорит Руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова.